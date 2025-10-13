В Москве ставка аренды новых офисов с начала года выросла на 17%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве арендные ставки на новые офисывыросли на 17% с начала года, рассказали в CORE.XP.

"С начала 2025 года средневзвешенная базовая ставка аренды на первичные офисные помещения в Москве выросла на 17% - до 31 900 рублей за кв. м в год (без учета НДС, операционных и коммунальных расходов)", - подсчитали в компании.

Под первичными офисами следует понимать помещения в новых бизнес-центрах, построенных в 2022-2025 годах и ранее не сдававшихся в аренду.

По оценке аналитиков компании, на октябрь 2025 года в аренду предлагается 91 тысяча кв. м первичных офисов, готовых к въезду уже сейчас, и еще порядка 100 тысяч кв. м - с готовностью въезда до I квартала 2026 года.

Наиболее дорогие новые офисы расположены в пределах Центрального делового района, где средневзвешенная базовая ставка достигает 58 500 рублей за кв. м в год. В пределах Третьего транспортного кольца стоимость аренды квадратного метра составляет 41 900 рублей, а за МКАД - около 31 000 рублей.

По данным CORE.XP, на октябрь 2025 года основной объём первичных площадей сосредоточен за МКАД, на юго-западе столицы (район ЗИЛ) и в Москва-Сити.