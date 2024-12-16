В Москве только 7% офисов арендуют иностранцы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доля иностранных компаний среди арендаторов офисной недвижимости в Москве составила 7% в 2024 году, подсчитали в CORE.XP.

"По данным на 2024 год доля иностранных компаний среди арендаторов офисной недвижимости составила 7%", - говорится в исследовании.

Из иностранных компаний, которые вошли в структуру сделок в 2024 году, по объему арендованных офисов в Москве лидируют китайские c долей 19%. Существенный объем офисов в аренду приходится на компании из Германии (15%), Турции (14%) и США (13%).

Больше всего офисов у иностранных компаний из фармы (20%), недвижимости и строительства (17%), транспорта и логистики (15%).

В исследовании отмечается, что до 2022 года самыми крупными арендаторами офисных помещений по объему были компании из США (27%) и Германии (13%). Китай занимал третье место среди зарубежных арендаторов с долей 10%.

Интересно, что уход международных компаний привел к появлению более 160 тысяч кв. м вакантных офисных площадей. Этот объем поглощен российскими компаниями всего за полгода.