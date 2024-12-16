Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

В Москве только 7% офисов арендуют иностранцы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доля иностранных компаний среди арендаторов офисной недвижимости в Москве составила 7% в 2024 году, подсчитали в CORE.XP.

"По данным на 2024 год доля иностранных компаний среди арендаторов офисной недвижимости составила 7%", - говорится в исследовании.

Из иностранных компаний, которые вошли в структуру сделок в 2024 году, по объему арендованных офисов в Москве лидируют китайские c долей 19%. Существенный объем офисов в аренду приходится на компании из Германии (15%), Турции (14%) и США (13%).

Больше всего офисов у иностранных компаний из фармы (20%), недвижимости и строительства (17%), транспорта и логистики (15%).

В исследовании отмечается, что до 2022 года самыми крупными арендаторами офисных помещений по объему были компании из США (27%) и Германии (13%). Китай занимал третье место среди зарубежных арендаторов с долей 10%.

Интересно, что уход международных компаний привел к появлению более 160 тысяч кв. м вакантных офисных площадей. Этот объем поглощен российскими компаниями всего за полгода.

Китай США Москва Турция Германия CORE.XP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч

Проезд по МСД может стать платным для жителей Москвы и Подмосковья

Brent подешевела до $74,22 за баррель

Мантуров подчеркнул, что ограничения экспорта должны быть обоснованными

Инфляция в России

Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5559 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });