Дептранс сообщил об официальном закрытии мотосезона-2025 в Москве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о закрытии мотосезона 2025 года в Москве, посоветовал отложить поездки на мотоцикле до весны и подготовить его к хранению.

"Мотосезон-2025 официально закрыт. (...) Напоминаем, в осеннюю дождливую погоду ездить на мотоцикле опасно. Сцепление с дорогой становится хуже из-за влажности и мокрых листьев. Пожалуйста, отложите поездки на мотоцикле до следующего сезона, чтобы не попасть в аварию", - сообщается в телеграм-канале департамента.

Дептранс рекомендует также подготовить мотоцикл к хранению до следующего сезона: защитить от коррозии, заглушить трубу, уменьшить давление в шинах и накрыть чехлом.