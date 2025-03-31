Мотосезон в Москве откроется 26 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Открытие мотосезона в Москве запланировано на 26 апреля, в этот же день пройдет 12-й мотофестиваль, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Такие события - хорошая возможность напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и ответственном поведении за рулем", - сказал Ликутов, слова которого привели в телеграм-канале департамента транспорта.

Открытие мотосезона в этом году, как уточнили в департаменте, будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.