В Москве автобус насмерть сбил женщину

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Москве автобус насмерть сбил женщину, сообщило региональное управление ГАИ.

"По предварительным данным, на улице Маршала Бирюзова в районе дома 24 водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте", - сказали в управлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.