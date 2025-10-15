В бюджете Москвы на 2026 год на восстановление Донецка и Луганска выделено 40 млрд рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы на 2026 год на на восстановительные работы и развитие инфраструктуры в Донецке и Луганске заложено 40 млрд рублей. Проект опубликован на сайте Мосгордумы.

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год может составить 447 млрд 598 млн рублей, следует из проекта бюджета. Доходы бюджета в 2026 г. составят 5 трлн 937 млрд рублей, расходы - 6 трлн 385 млрд рублей.

В бюджете на 2025-2027 годы говорилось, что дефицит бюджета Москвы на 2026 год планировался на уровне 353,1 млрд рублей.

Бюджет столицы на 2026 - 2028 годы будет социально ориентированным - расходы на здравоохранение, образование, культуру и другие социальные мероприятия в 2026 году составят 3,2 трлн рублей или половину расходов бюджета, сообщает портал мэрии.

"В 2026 году социальные расходы (ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия без учета оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС) составят половину расходов бюджета, или 3,2 трлн рублей, а рост расходов социальной направленности - 15%", - говорится в сообщении.

В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, повышение качества предоставляемых услуг населению, а также на реализацию проектов по созданию новых производств и развитию городской инфраструктуры.

В частности, расходы на социальную поддержку москвичей в 2026 году составят 810 млрд рублей (в 2026 - 2028 годах - 2462,7 млрд руб.), на развитие образования в 2026 году - 814,6 млрд рублей (в 2026 - 2028 годах - 2455,8 млрд рублей), на развитие здравоохранения в 2026 году - 615 млрд рублей (в 2026 - 2028 годах - 1928,1 млрд рублей).

На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия в 2026 году предусмотрено - 303,6 млрд рублей (в 2026 - 2028 годах - 792,3 млрд рублей), на спорт - 173,3 млрд рублей (в 2026 - 2028 годах - 493,2 млрд рублей).