Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета Москвы на 2026 год может составить 447, 598 млрд рублей, говорится в проекте бюджета столицы на 2026 - 2028 годы, который размещен на сайте Мосгордумы.

В 2026 году, согласно проекту, доходы составят 5 трлн 937 млрд рублей, расходы - 6 трлн 385 млрд рублей, дефицит - 447 млрд 598 млн рублей.

В 2027 году доходы бюджета Москвы составят 6 трлн 369 млрд рублей, расходы - 6 трлн 742 млрд рублей, дефицит - 372,5 млрд рублей.

В 2028 году доходы бюджета Москвы составят 6 трлн 865 млрд рублей, расходы - 7 трлн 59 млрд рублей, дефицит - 194,4 млрд рублей.

В проекте бюджета на 2025-2027 годы было указано, что дефицит бюджета в 2025 году составит 461,1 млрд рублей, в 2026 - 353,1 млрд рублей, в 2027 году - 144,6 млрд рублей.