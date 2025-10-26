Фигурантами дела о хулиганстве стали 19 участников драки в Новой Москве

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Более 80 участников массового конфликта в столичном ТиНАО задержаны полицейскими, 19 из них стали фигурантами уголовного дела, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России "Коммунарский" сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек. В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказала Волк журналистам.

Она отметила, что в отношении двоих фигурантов, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении.

Также полицейские составили административные материалы по разным статьям КоАП РФ на 65 задержанных правонарушителей. В отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории Российской Федерации.

Ранее со ссылкой на МВД РФ сообщалось, что полицейские задержали порядка 40 возможных участников "группового нарушения общественного порядка в ЖК "Прокшино"".

Согласно опубликованным в социальных сетях видеозаписям, драку в ЖК "Прокшино" устроили рабочие, вооруженные палками.