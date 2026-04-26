Депздрав Москвы предупредил о представляющихся сотрудниками поликлиник мошенниках

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В департаменте здравоохранения Москвы предупредили о мошенниках, которые звонят под видом сотрудников поликлиник и приглашают на диспансеризацию, при этом для записи просят назвать личные данные.

"Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу. Помните: сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС", - говорится в его сообщении в канале в Мах.

В департаменте здравоохранения попросили никогда не называть данные посторонним, так как таким образом мошенники могут получить доступ к личному аккаунту на "Госуслугах".

Москва Депздрав Москвы СНИЛС Госуслуги
