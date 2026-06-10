Три человека пострадали при пожаре в районе Солнцево в Москве

Жилой дом на улице Авиаторов, пострадавший в результате пожара Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Три человека получили травмы различной степени тяжести при пожаре в районе Солнцево на западе Москвы, в жилом доме на улице Авиаторов, двое из них госпитализированы для дальнейшего лечения, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Медики оказали помощь троим пострадавшим от пожара в Солнцево. В жилом доме на улице Авиаторов вследствие ремонтных работ загорелись балконы и фасад здания. К месту происшествия незамедлительно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Для дальнейшего лечения двух человек госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте, заявили в ведомстве.