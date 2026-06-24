В районе Кутузовского проспекта в Москве появится 176-метровый мурал

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Москве рядом с бывшей шерстоткацкой фабрикой XIX века появится мурал, протяженностью 176 метров, к созданию арт-объекта планируется приступить в 2027 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе конкурса по созданию мурала.

Арт-объект появится рядом с бывшей шерстоткацкой фабрикой XIX века на улице Петра Алексеева. Здание является объектом культурного наследия, сейчас оно находится на реставрации. После завершения работ в нем разместятся креативный деловой центр "Мануфактура XIX" с офисами и торговой галереей. Приступить к созданию арт-объекта девелопер Sminex, занимающийся реставрацией, планирует в 2027 году. Среди финалистов конкурса на создание эскиза мурала Алексей Лука, Антон Чумак, Артём Стефанов, Виктор Поляков, Владимир Абих и Миша Most.

Как отметили в пресс-службе, перед авторами стоит задача разработать эскиз мурала для нанесения на подпорные стены, их высота варьируется от 1,8 до 4,8 м, а общая площадь составляет 550 кв. м. До революции на предприятии производили шерстяные и жаккардовые ткани для всей Российской империи — художникам необходимо создать визуальный диалог с архитектурой и биографией краснокирпичного здания. Среди главных требований - образ должен быть уникальным, выразительным, гармоничным по цветовой гамме и складываться в цельный сюжет. При этом лестницы у стен необходимо также интегрировать в произведение.

"Перед авторами стояла задача не только переосмыслить уникальную историю места в своих работах, но и создать новую важную точку притяжения на карте района. Мурал будет приковывать к себе взгляды резидентов "Мануфактуры XIX" и привлекать на территорию делового центра гостей. Выбор победителя непростой — каждый из конкурсных эскизов аккуратно, изящно и остроумно связывает прошлое здания с его настоящим", — отметил куратор конкурса Александр Астахов.