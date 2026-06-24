На западе МКАД из-за ДТП образовалась восьмикилометровая пробка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На западе МКАД образовалась восьмикилометровая пробка из-за аварии, сообщил Дептранс.

ДТП произошло на внутренней стороне 65-го километра МКАД. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

"По предварительной информации на 65 км внешней стороны МКАД водителю автомобиля "Камаз" стало плохо за рулем, в результате чего он совершил наезд на стоящий автомобиль BMW. Причина смерти водителя грузового автомобиля устанавливается", - уточнили позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Дептранс также предупредил, то в вечерний час пик в среду, после 17:00 возможны пробки до 8 баллов из-за перекрытий в центре и на юго-востоке Москвы.