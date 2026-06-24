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Станцию Рублёво-Архангельской линии метро в районе Кунцево назвали "СберСити"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Станции Рублёво-Архангельской линии московского метрополитена в районе Кунцево присвоено наименование "СберСити", сообщается в постановлении правительства Москвы.

"Правительство Москвы постановляет: присвоить проектируемой станции Рублёво-Архангельской линии московского метрополитена, расположенной вдоль проектируемого проезда 7107 в районе Кунцево Западного административного округа города Москвы, наименование - СберСити", - говорится в документе, размещенном на портале мэра и правительства Москвы в среду.

Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра Москвы Наталью Сергунину, отмечается в документе.

По центру платформенного зала расположатся колонны изогнутых форм. Их облицуют акриловым камнем с текстурой под природный материал, а своды потолка и путевые стены — алюминиевыми сотовыми панелями под натуральный камень, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Станция "СберСити" строящейся Рублево-Архангельской линии метро получит уникальное оформление в стиле архитектурной бионики. В основе концепции — сочетание технологий и форм, на которое авторов вдохновила живая природа. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс".

Москва метро Сбер
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