График дальнего пригорода Курского направления поменяется с 29 июня по 3 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Расписание поездов дальнего пригорода Курского направления изменится с 29 июня по 3 июля из-за ремонта путевой инфраструктуры, на движение поездов второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) работы не повлияют, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 29 июня по 3 июля изменится движение поездов дальнего пригорода Курского направления. (...) В период изменений (...) проведут плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке "Столбовая - Чехов", - сообщается в канале департамента в мессенджере Max в четверг.

На участке "Гривно - Чехов" поезда в обе стороны будут следовать по одному пути, "в область". Часть поездов будет отменена, часть - проследует укороченными маршрутами до и от станций "Львовская" и "Подольск"

На движение поездов МЦД-2 выполнение работ не повлияет, уточнили в дептрансе.