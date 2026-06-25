Шестиклассник задержан по подозрению в поджоге топливной колонки на АЗС в Подольске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Подросток, подозреваемый в поджоге топливной колонки на АЗС в Подольске, задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в четверг.

"Для 13-летнего школьника из подмосковного Подольска знакомство с незнакомым человеком в мессенджере обернулось тем, что подросток подозревается в совершении поджога", - сказала журналистам Волк.

Она отметила, что "возгорание произошло днем на одной из подольских АЗС". "В результате происшествия выгорела топливораздаточная колонка. Обошлось без пострадавших", - уточнила Волк.

По ее словам, "в полиции установили личность предполагаемого злоумышленника - местного шестиклассника".

"В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой", - рассказала представитель МВД.

По ее словам, "в ходе общения подросток отправил девушке данные геолокации для предполагаемой встречи".

После этого с ним на связь вышел мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. "В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС", - подчеркнула Волк.

Ведутся мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц, добавили в ведомстве. Следователем возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Напоминаю детям и их родителям - не выполняйте никаких указаний, поступающих от незнакомых людей по телефону или в мессенджере. Это может привести к самым тяжким последствиям. Незамедлительно сообщите о происходящем в полицию", - сказала официальный представитель МВД.