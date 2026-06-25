На БКЛ московского метро восстановили движение после инцидента с пассажиром

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вводится в график движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро, прерванное из-за падения пассажира на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение на Большой кольцевой линии (11) по часовой стрелке восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее движение поездов от станции "Электрозаводская" до станции "Текстильщики" было прервано из-за падения человека на пути.