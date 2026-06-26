В Москве запретили купаться в зоне отдыха "Тропарево"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора временно запретило купание в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе города из-за несоответствия воды в Теплостанском пруду требованиям по микробиологическим показаниям.

Рядом с прудом должны быть установлены знаки о запрете купания.

По состоянию на 26 июня в Москве разрешено купание в шести зонах отдыха: озеро "Белое", Путяевский пруд № 1 (Восточный административный округ), Школьное озеро, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ), Пионерский пруд (Центральный административный округ).

Остальные зоны отдыха могут использоваться для активного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга, уточнили в ведомстве.

3 июня Роспотребнадзор временно запрещал купание в зоне отдыха "Тропарево". 11 июня запрет был снят.