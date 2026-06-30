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В центре и на западе Москвы до обеда будут перекрывать отдельные улицы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В центре и на западе Москвы в первую половину дня возможны локальные перекрытия движения, предупредил городской департамент транспорта.

"Сегодня в первой половине дня на западе и в центре столицы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого время в пути на авто может увеличиться", - говорится в сообщении.

Дептранс рекомендует по возможности использовать метро, либо планировать поездки на автомобиле с запасом времени.

Дептранс Москва
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