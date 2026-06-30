На подлете к Москве с 20:00 понедельника уничтожен 61 БПЛА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена очередная массовая атака беспилотников; с 20:00 понедельника на подлете к столице сбит 61 БПЛА.

"Отражена очередная массовая атака вражеских беспилотников. С 20:00 (...) только на подлёте к Москве уничтожен 61 БПЛА", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max во вторник.

Ранее мэр сообщал, что общее число уничтоженных с начала суток беспилотников, летевших в направлении столицы, составило 56.



