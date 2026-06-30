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В Москве 26 июня вошло в топ-3 самых популярных дат для свадеб за 50 лет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московские ЗАГСы 26 июня зарегистрировали порядка 1,5 тысяч браков, этот день вошел в тройку самых востребованных дат для свадьбы за последние 50 лет, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего в этот день для молодоженов было доступно почти 30 площадок для торжественной регистрации брака", - добавила она.

Больше всего церемоний - 88 - прошло во дворце бракосочетания Южное Бутово. Среди локаций проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" самыми популярными в этот день стали особняк Спиридонова и музей-заповедник "Остафьево".

Наибольшее количество браков за один день в Москве было зарегистрировано 7 июля 2007 года - 1,7 тысячи пар выбрали этот день. В тройку самых востребованных дат за полвека также входит 8 августа 2008 года - в эту дату семьи создали свыше 1,6 тысячи молодоженов.

Кроме того, в топ-10 самых популярных дат для регистрации брака за последние 50 лет входят 25 апреля 1987 года, 21 апреля 1990 года, 22 февраля 2022 года, 25 апреля 2009 года, 28 апреля 1990 и 1984 годов, 24 апреля 1982 года и 27 апреля 1985 года.

Популярность некоторых из этих дат для свадеб связана с праздником Красная горка, с которого традиционно начинается свадебный сезон, а некоторые стали востребованы в связи с красивым сочетанием чисел, уточнила вице-мэр.

Анастасия Ракова ЗАГС Москва Южное Бутово Остафьево
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