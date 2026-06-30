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Несколько улиц и набережных на западе Москвы перекроют 4 июля из-за велогонки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об ограничении движения в субботу, 4 июля, на нескольких набережных и улицах на западе Москвы в связи с проведением велогонки.

В частности, движение закроют 4 июля с 16:00 до 20:00 на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта в каждом направлении; с 15:00 до окончания мероприятия на участках улицы Косыгина, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринского проспекта.

Кроме того, движение будет ограничено 3 июля с 16:00 до 23:59 и с 20:00 4 июля до 05:00 6 июля по одной полосе на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта: от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Не будет также движения с 15:00 субботы до окончания мероприятия по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте при движении в сторону Мичуринского проспекта в районе Университетской площади.

Помимо этого, с 00:01 3 июля до окончания мероприятия на участках временных перекрытий будет запрещена парковка.

Фото: дептранс Москвы

дептранс Москва
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