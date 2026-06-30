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Мосгорсуд запретил отказывать в соцвыплатах ребенку без постоянной регистрации

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд защитил право малолетнего ребенка на получение социальных выплат, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда указала, что регистрация не совпадает с понятием "место жительства" и сама по себе не может служить условием реализации прав граждан", - говорится в сообщении.

Ранее в суд обратилась женщина, которая в 2024 году вместе с малолетней подопечной переехала в Москву. Распоряжением Департамента труда и соцзащиты населения Москвы ей было отказано в назначении денежных средств на содержание девочки ввиду отсутствия у них постоянной регистрации по месту жительства.

Считая отказ незаконным, женщина оспорила его в Басманном суде столицы, предоставив регистрацию по месту пребывания (временную - ИФ), договор найма жилого помещения в Москве, сведения о трудоустройстве в государственном предприятии и о зачислении ребенка в школу. Однако, суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Мосгорсуд не согласился с решением районного суда и признал распоряжение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных средств на содержание малолетней подопечной незаконным.

"Кроме того, суд обязал Департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключить договор о приемной семье с опекуном на возмездной основе и назначить ежемесячные выплаты на содержание ребенка", - сообщили в суде.

Решение суда вступило в законную силу и является обязательным для исполнения.

Мосгорсуд Басманный суд Москва Департамент труда и соцзащиты
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