Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.