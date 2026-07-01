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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Росавиация Внуково
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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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