В Москве у "Лужников" из-за концертов будут перекрывать улицы 28-30 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Москве у стадиона "Лужники" 28-30 августа из-за концертов будут ограничивать движение транспорта, предупредила мэрия.

Все эти дни с 20:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение в Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора, на улицах Савельева от Усачевой улицы до улицы Доватора, на улице Доватора от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской, на улице 10-летия Октября от Усачевой улицы до улицы Доватора, на 3-й Фрунзенской от улицы Доватора до улицы Ефремова.

Также с 20:00 до окончания мероприятия не будет движения на улицах Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой, на Трубецкой от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта, в переулке Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта, а также на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте.

С 08:00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по съезду с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

Помимо этого, 28, 29 и 30 августа с 00:01 до окончания мероприятий будет запрещена парковка на участках ограничений.

28 августа в "Лужниках" пройдет совместный концерт рэп-исполнителей Басты и Гуфа, а 29 и 30 августа состоятся сольные концерты Басты.