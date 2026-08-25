В Москве задержаны 13 участников ночных заездов на питбайках

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Москве задержали участников ночных гонок на питбайтках, среди них семь подростков, сообщило столичное ГУ МВД.

13 предполагаемых участников нелегальных заездов задержали сотрудники Госавтоинспекции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы и сотрудники ОМВД по Пресненскому району. Их задержали в райотдел полиции.

Пятеро молодых людей привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения ПДД. Три питбайка перемещены на спецстоянку.

На родителей подростков "составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)". Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в дежурную часть полиции поступила информация "о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной, нарушающих общественный порядок и передвигающихся на мототехнике".