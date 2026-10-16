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Суд в Москве арестовал главу фонда "Защитим детей от наркотиков"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца директора благотворительного фонда Елену Кротову по делу об организации деятельности признанной нежелательной в РФ организации, сообщили в Мосгорсуде.

"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2026 года в отношении Кротовой Елены Владимировны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ", - заявили в Мосгорсуде.

Кротова является директором фонда "Защитим детей от наркотиков". Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Кротова подозревается в вовлечении людей в деятельность признанной в РФ нежелательной саентологической церкви.

Мосгорсуд Елена Кротова
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