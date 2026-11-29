Зацепер, из-за которого задержались поезда в Подмосковье, погиб

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Погиб зацепер, из-за которого задерживались поезда дальних маршрутов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и по МЦД-3 в сторону Москвы, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура в своем Мах-канале.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка на железной дороге в Подмосковье. Установлено, что 29 ноября 2026 года, на крыше электропоезда ЭП2Д-0168 сообщением Виноградово - Москва Казанская током был смертельно травмирован несовершеннолетний. Инцидент произошел на платформе станции Отдых МЦД-3", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал Московско-Рязанский транспортный прокурор Николай Грязнов.

Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, отмечается в сообщении.