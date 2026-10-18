В Москве задержали 20 подростков за езду на электросамокатах по Третьему кольцу

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские установили подростков, устроивших массовую езду на электросамокатах и питбайках по Третьему транспортному кольцу.

"Недалеко от торгового центра "Авиапарк" задержаны и доставлены в ОМВД России по Хорошёвскому району Москвы 20 несовершеннолетних", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в субботу днем на Третьем транспортном кольце, напротив дома 20 по улице Беговой. Несколько десятков несовершеннолетних на электросамокатах и питбайках устроили езду по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.

По словам Волк, в целях предупреждения ДТП, а также пресечения административных правонарушений сотрудниками ДПС УВД по САО было организовано мероприятие по выявлению данных лиц. В отношении задержанных составлены 9 протоколов по части 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС), а также 20 протоколов в отношении родителей подростков по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).