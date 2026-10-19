Италия сократила срок рассмотрения туристических виз в Москве до 45 дней

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Визовый центр Италии в Москве сократил срок рассмотрения заявлений на туристические визы с 60 до 45 дней, информирует визовый оператор VMS.

"Сообщаем, что срок рассмотрения заявлений на получение туристической визы сокращен с 60 до 45 дней. В связи с этим заявителям рекомендуется учитывать обновленные сроки рассмотрения при планировании поездки", - говорится в сообщении на сайте визового центра.

Оператор также напомнил, что прием документов на шенгенскую визу осуществляется только по предварительной записи.

Ранее сроки оформления шенгена в Италию превышали 60 дней из-за высокого спроса.