Сроки оформления шенгенских виз в ряд стран Европы сократились до двух недель

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Консульства ряда стран Европы с окончанием летнего сезона стали быстрее оформлять шенгенские визы российским туристам, до Нового года можно успеть получить шенген в Грецию и Испанию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным одного из туроператоров, быстрее всего сейчас выходят греческие визы: средний срок их оформления сократился с месяца до двух недель. Заметно быстрее стали выдавать и испанские визы. В практике отдельных компаний срок рассмотрения сократился с четырех до двух недель. Стабильными остаются сроки оформления швейцарских виз - в среднем около трех недель. При этом ближайшие доступные даты записи уже сместились почти на конец января 2027 года", - говорится в сообщении.

По словам туроператоров, несмотря на короткие сроки оформления визы, в Испанию записаться на подачу документов сложно. По оценкам визовых специалистов, количество доступных мест в испанских визовых центрах сократилось примерно на 80-90%.

Как отметили в ассоциации, шенген во Францию сейчас в среднем оформляют около четырех недель. Но встречаются и более быстрые случаи - по данным туроператоров, некоторые их клиенты получали визы всего за две недели. Свободные даты для подачи документов на французскую визу периодически появляются даже на ближайшие дни.

"Ускорилось оформление и итальянских виз. Летом из-за высокого спроса их приходилось ждать два месяца и более. С 19 октября визовый оператор VMS сообщил о сокращении срока рассмотрения заявлений на туристические визы в Москве с 60 до 45 дней. При этом в практике отдельных туроператоров сроки сократились еще заметнее: некоторые туристы получают визы за две-три недели", - заявили в АТОР.

Кроме того, этой осенью стало сложнее найти свободную дату для подачи документов на визу в Венгрию. Как рассказали в одной из аккредитованных туроператорских компаний, консульство Венгрии в Москве выделяет ограниченное количество мест для записи. Поэтому подать документы в желаемый день удается не всегда, а ближайшие доступные даты приходится уточнять отдельно.