В Москве тестируют робота, который сам приезжает заряжать электромобиль

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В столице в рамках проекта "Энергия Москвы" началось тестирование мобильной электрозарядной станции (ЭЗС), её можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение "Метро Москвы", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В столице уже более 450 ЭЗС проекта "Энергия Москвы" и четыре современных зарядных комплекса. В этом году мы совместно с "Росатомом" начали тестировать еще одну разработку - мобильную зарядную станцию", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в среду в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max.

Заммэра уточнил, что мобильную электрозарядную станцию тестируют на парковке №9080 на Триумфальной площади.

Робот имеет накопитель энергии емкостью 74,6 кВт/ч, поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 кВт. Его можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение "Метро Москвы", сообщил Ликсутов.

По его словам, на первом этапе станцией управляет инженер. В будущем ее оснастят системой автономного передвижения. Тестирование поможет проверить технологию в реальных городских условиях.