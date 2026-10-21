Поиск

В Москве тестируют робота, который сам приезжает заряжать электромобиль

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В столице в рамках проекта "Энергия Москвы" началось тестирование мобильной электрозарядной станции (ЭЗС), её можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение "Метро Москвы", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В столице уже более 450 ЭЗС проекта "Энергия Москвы" и четыре современных зарядных комплекса. В этом году мы совместно с "Росатомом" начали тестировать еще одну разработку - мобильную зарядную станцию", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в среду в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max.

Заммэра уточнил, что мобильную электрозарядную станцию тестируют на парковке №9080 на Триумфальной площади.

Робот имеет накопитель энергии емкостью 74,6 кВт/ч, поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 кВт. Его можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение "Метро Москвы", сообщил Ликсутов.

По его словам, на первом этапе станцией управляет инженер. В будущем ее оснастят системой автономного передвижения. Тестирование поможет проверить технологию в реальных городских условиях.

Максим Ликсутов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Завершается реставрация Политехнического музея в Москве

 Завершается реставрация Политехнического музея в Москве

"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений полетов в Москве

Более 500 БПЛА летело в сторону Московского региона с утра субботы

Количество летевших на Москву БПЛА увеличилось до 76

Уничтожено 11 беспилотников, летевших на Москву

Количество атаковавших Москву в субботу дронов достигло 195

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще 25 беспилотников

Внуково и Домодедово временно закрыты

На подлете к Москве сбито 12 БПЛА

Внуково и Домодедово работают по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов