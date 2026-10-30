В Москве с 2015 года число электромобилей выросло в 150 раз

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 2015 года число электромобилей выросло более чем в 150 раз, до 40,4 тысячи штук, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы видим, что динамика очень хорошая, и заинтересованы в том, чтобы рост продолжался. Этот транспорт не только удобный и современный, но и экологичный - а экология напрямую влияет на качество жизни каждого москвича", - сказал он.

Он отметил, что к 2030 году число электромобилей в столице с учетом личного и служебного электротранспорта, такси и каршеринга, вырастет до 320 тысяч, это 7% от общего числа машин в Москве.

"Чтобы реализовать эту цель и равномерно распределить нагрузку на зарядную инфраструктуру, городу необходимо будет установить более 30 тысяч зарядных устройств. В частности, в рамках городского проекта "Энергия Москвы" на улично-дорожной сети планируется установить около 4 тысяч быстрых ЭЗС (электрозарядных станций - ИФ) вблизи жилых комплексов и важных городских объектов", - подчеркнул заммэра.

Он пояснил, что в соответствии с мировыми стандартами на каждые 10 электромобилей в городе должно приходиться не менее одной ЭЗС.

"Развитие зарядной структуры в Москве соответствует этому правилу и не отстает от мировых трендов. В общей сложности в рамках проекта "Энергия Москвы" мы разместили уже более 450 зарядных станций переменного и постоянного тока. Сегодня на каждую ЭЗС приходится оптимальная нагрузка: владельцы электромобилей могут заряжаться, не создавая очередей", - сообщил Ликсутов.

По словам вице-мэра, в рамках долгосрочных контрактов на уличных парковках и городских парковках со шлагбаумом устанавливают еще 550 ЭЗС.

"Планируем, что в будущем станции появятся также на территории АЗС, торговых и бизнес-центров, рядом с жилыми комплексами. Кроме того, в прошлом году начали устанавливать целые зарядные комплексы для электромобилей. Сегодня в городе работают уже четыре зарядных хаба. Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что зарядная инфраструктура в Москве уже сейчас полностью отвечает всем потребностям владельцев электрокаров", - заявил Ликсутов.