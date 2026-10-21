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В Москве в Екатерининском парке откроют Дворец ветеранов СВО

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве до конца 2027 года в Екатерининском парке откроют Дворец ветеранов специальной военной операции, сообщил мэр города Сергей Собянин осматривая ход работ.

По его словам, Дворец ветеранов СВО появится на базе социально-реабилитационного центра. В нем для участников боевых действий будут проходить различные мероприятия, в том числе и реабилитационные. Здесь же семьи ветеранов СВО смогут получить необходимую помощь.

Как уточняется в материалах мэрии, работы по комплексной реконструкции социально-реабилитационного центра были начаты в январе 2026 года. Специалисты приведут в порядок два трехэтажных корпуса общей площадью 22 тысячи кв. м. Дворец станет ведущей площадкой социальной интеграции и поддержки участников СВО. Упор в работе центра будет сделан на гибкие, дневные и краткосрочные форматы. В нем установят новейшее высокотехнологичное оборудование.

Центр будет предоставлять услуги, направленные на превентивное оздоровление, адаптивную физическую культуру и формирование здоровых привычек в сфере спорта и питания - под сопровождением диетологов, эндокринологов и инструкторов по спорту.

Мэр также ознакомился с ходом благоустройства Екатерининского парка. "Мы находимся на территории Екатерининского парка, одного из самых старейших парков Москвы. Он имеет особое значение, окружен зданиями, которые говорят о российской армии, ее истории: Музей советской армии, театр советской армии, центральный дом российской армии. И здесь же находится старый социально-реабилитационный центр. Мы приняли решение о полной реставрации и реконструкции парка. (...) Мы закончим реконструкцию до конца этого года", - сообщил Собянин.

Благоустройство Екатерининского парка началось в декабре 2025 года. Работы охватывают зеленую территорию в Мещанском районе Москвы площадью порядка 17 га. В парке будет создана современная инфраструктура для отдыха, спорта, творчества, семейного досуга и ярких городских событий, сообщили в мэрии.

Сергей Собянин Екатерининский парк СВО Москва
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