В Москве благоустроят Екатерининский парк

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах благоустроить Екатерининский парк в столице, там дополнительно будут высажены деревья и обновлена инфраструктура.

"Приняли решение о разработке проекта комплексного благоустройства. Проведём экологическую реабилитацию, высадим новые деревья, обновим пешеходные дорожки и инфраструктуру для повседневного отдыха", - написал он в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что зеленая зона площадью 17,6 га расположена рядом с Театром Российской Армии и станцией метро "Достоевская".