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В ночь на четверг в сторону Московского региона летело 630 БПЛА

В результате атаки в районе Вороново пострадали два человека

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, вследствие атаки в районе Вороново пострадали два человека.

"В период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах", - написал Собянин в своем канале в Мах.

Ранее мэр сообщил о ликвидации 163 беспилотников на подлете к Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Московский регион Москва
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