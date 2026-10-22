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Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

Атака БПЛА На Москву, Тулу и Липецк, удар по аэропорту в Даммаме, победа "Спартака" над ЦСКА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО отразили атаку 163 беспилотников на подлете к Москве. Пострадали два человека, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с вечера среды в сторону Московского региона летело 630 БПЛА.

- В Тульской области уничтожили 70 БПЛА, повреждены жилые дома в Заокском районе и Туле. В Липецке пострадало здание поликлиники, а также фасады и стекла частных и многоквартирных домов, госпитализирован местный житель.

- Один человек погиб, восемь получили ранения в результате атаки на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, сообщило управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

- Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что готовится представить новый вид вооружения, назвав его "отцом всех бомб".

- Биньямин Нетаньяху сообщил, что разведка Израиля раскрыла планы Ирана по вмешательству в парламентские выборы, и пригрозил военным ответом.

- Учебники по "Духовно-нравственной культуре России" для пятых-седьмых классов включены в федеральный перечень, сообщил "Интерфаксу" глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Школьники начнут изучать предмет с января 2027 г.

- Госдепартамент США приказал ряду дипломатов и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию после серии нападений хуситов.

- Хоккеисты "Спартака" со счетом 2:0 победили ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

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