В ночь на пятницу в сторону Московского региона летело 155 беспилотников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 150 БПЛА летело в направлении Московского региона в ночь на пятницу.

"За ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА", - написал мэр на своей странице в мессенджере Max.

Он отметил, что большая часть из них уничтожена на дальних подступах.

По его словам, пять беспилотников нейтрализованы на подлёте к Москве.

Накануне ночью силы ПВО отразили атаку 630 БПЛА на Московский регион, 163 из них ликвидировали на подлете к столице. Пострадали два человека в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).