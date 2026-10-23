Поиск

В ночь на пятницу в сторону Московского региона летело 155 беспилотников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 150 БПЛА летело в направлении Московского региона в ночь на пятницу.

"За ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА", - написал мэр на своей странице в мессенджере Max.

Он отметил, что большая часть из них уничтожена на дальних подступах.

По его словам, пять беспилотников нейтрализованы на подлёте к Москве.

Накануне ночью силы ПВО отразили атаку 630 БПЛА на Московский регион, 163 из них ликвидировали на подлете к столице. Пострадали два человека в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ночь на пятницу в сторону Московского региона летело 155 беспилотников

Все московские аэропорты вернулись к штатной работе

В ночь на четверг в сторону Московского региона летело 630 БПЛА

Силы ПВО отразили атаку 163 беспилотников, летевших на Москву

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с закрытием московских аэропортов

 "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с закрытием московских аэропортов

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 90

На подлете к Москве сбили около 70 беспилотников

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 46

Отражена атака пяти БПЛА, летевших на Москву

Завершается реставрация Политехнического музея в Москве

 Завершается реставрация Политехнического музея в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12522 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов