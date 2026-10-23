Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию, Жуковский работает штатно

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает в пятницу Росавиация.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Статус рейса пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Жуковский (Раменское), сообщили в Росавиации.

Ранее в пятницу Росавиация сообщала о приостановке работы всех четырех столичных аэропортов.



