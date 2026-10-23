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Для Шереметьево отменили все ограничения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Для столичных аэропортов Шереметьево и Жуковский полностью отменили все ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Оба предприятия прекратили обслуживание рейсов около 14:00, ограничения ввели из соображений безопасности. Тогда же была ограничена работа и аэропортов Домодедово и Внуково, пока они перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

В Шереметьево объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА. Там пассажиров переводили в безопасные зоны, в том числе выводя из самолетов.

Пресс-служба Шереметьево сообщила, что воздушную тревогу отменили, ограничения на использование воздушного пространства рядом с аэропортом отменены.

Входы в терминалы открыты, пассажирам разрешили покинуть укрытия. Авиакомпании корректируют расписание полетов.

"В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна", - отметили на предприятии.

Шереметьево Жуковский Росавиация
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