Два танкера подорвались на минах в южной части Ормузского пролива

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что за пятницу в Ормузском проливе на мины налетели два танкера, шедшие по не согласованному с Тегераном маршруту.

"Пресс-служба ВМС КСИР сообщила, что с начала сегодняшнего дня два танкера, пытавшиеся пройти по несанкционированному южному маршруту через Ормузский пролив, наткнулись на морские мины", - передает агентство ИРНА.

По данным КСИР, на судах возникли пожары, повреждения получили их машинные отделения. В результате танкеры потеряли ход, экипажи покинули их.

По версии иранской стороны, на судах перевозили в общей сложности 4,5 млн баррелей нефти.