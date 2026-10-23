Поиск

Два танкера подорвались на минах в южной части Ормузского пролива

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что за пятницу в Ормузском проливе на мины налетели два танкера, шедшие по не согласованному с Тегераном маршруту.

"Пресс-служба ВМС КСИР сообщила, что с начала сегодняшнего дня два танкера, пытавшиеся пройти по несанкционированному южному маршруту через Ормузский пролив, наткнулись на морские мины", - передает агентство ИРНА.

По данным КСИР, на судах возникли пожары, повреждения получили их машинные отделения. В результате танкеры потеряли ход, экипажи покинули их.

По версии иранской стороны, на судах перевозили в общей сложности 4,5 млн баррелей нефти.

Иран КСИР Ормузский пролив танкеры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два танкера подорвались на минах в южной части Ормузского пролива

Все аэропорты Москвы снова ограничили работу

"Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

 "Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в аэропорту Шереметьево

Все столичные аэропорты приостановили работу

В ночь на пятницу в сторону Московского региона летело 155 беспилотников

Все московские аэропорты вернулись к штатной работе

В ночь на четверг в сторону Московского региона летело 630 БПЛА

Силы ПВО отразили атаку 163 беспилотников, летевших на Москву

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с закрытием московских аэропортов

 "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с закрытием московских аэропортов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов