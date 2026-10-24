Что случилось этой ночью: суббота, 24 октября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подверглась атаке энергоинфраструктура Севастополя, город обесточен. В Крыму восстановили подачу электроэнергии после аварии на энергосетях за пределами республики.

- Из-за атаки БПЛА в Ростовской области остались без света жильцы 172 домов. Обломки беспилотников упали в Ростове-на-Дону и на территории одного из филиалов Ростовпассажиртранса. Там повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус.

- Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что три танкера с дизтопливом из России идут в сторону восточного побережья Атлантического океана. "Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рыка дизельным топливом", - уточнил Новак.

- Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут устроить Ирану еще одну "Эпическую ярость". Командующий иранскими сухопутными войсками Али Джаханшахи призвал командиров всех подразделений поддерживать высочайший уровень боеготовности. В КСИР предупредили, что Иран станет кладбищем для американских военных в случае вторжения.

- Два танкера подорвались на минах в южной части Ормузского пролива. По данным КСИР, на судах начались пожары, повреждены машинные отделения. В результате танкеры потеряли ход, экипажи эвакуировались.

- Разведка США считает, что Иран готовит покушения на американских официальных лиц. Согласно служебной записке от 23 октября, направленной госсекретарю США Марко Рубио, копия которой оказалась в распоряжении Axios, Иран "значительно активизировал" попытки совершения покушений на американских дипломатов и должностных лиц на Ближнем Востоке и за его пределами.