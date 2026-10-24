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Все временные перекрытия движения в центре Москвы сняты

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В центре Москвы сняты все временные перекрытия, введенные с утра, сообщили в столичном департаменте транспорта в субботу.

"Все временные перекрытия в центре города сняты, движение открыто: на улицах Ильинка, Москворецкая, Охотный Ряд и Балчуг; на мостах Большой Москворецкий, Малый Устьинский и Чугунный; в Китайгородском проезде; в Лубочном переулке; на Старой площади; на набережных Кремлевская, Москворецкая, Кадашевская и Садовническая", - говорится в сообщении.

В столичном дептрансе напомнили, что в период с 27 по 29 октября будет закрыт ряд улиц и набережных в центре.

Москва
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