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ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах ПРО и энергетики в Москве

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте двух уроженцев Закавказья, которые по заданию украинской спецслужбы доставили беспилотники для атаки на важный элемент ПРО Москвы, а также на объект энергетики.

"На этапе приготовления к совершению террористического акта на объекте электроэнергетики, а также на одном из ключевых элементов системы противоракетной обороны г. Москвы фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ России", - объявил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержаны двое выходцев из Закавказья, 1991 года и 1998 годов рождения. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ЦОС, один из задержанных был завербован сотрудником СБУ, в дальнейшем привлек своего знакомого к работе на украинскую спецслужбу.

На территориях Смоленской и Калужской областей они изъяли из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств. СБУ им было дало задание "по настройке ударных БПЛА, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом".

"Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины", - добавили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК России.

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