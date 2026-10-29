ФСБ с июля 2025 г. задержала 56 молодых людей, завербованных через чат-бот для знакомств

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Почти 60 молодых россиян, включая несовершеннолетних, задержаны за последние почти полтора года по подозрению в террористической деятельности под воздействием украинской разведки в телеграм-чате знакомств "Дайвинчик/Lео", сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"С июля 2025 года по настоящее время в различных регионах России задержаны 56 граждан нашей страны в возрасте от 12 до 24 лет, являвшихся пользователями Telegram-сервиса "Дайвинчик" и совершивших преступления под психологическим воздействием противника", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Так, по данным ведомства, в августе-сентябре 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Свердловской областях "задержаны восемь несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет) и двое совершеннолетних граждан России (19 и 24 года), планировавших или совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей правоохранительных органов, автозаправочных станций, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также выполнявших функции курьеров по передаче полученных у обманутых граждан денежных средств в криптообменные пункты".

"Установлено, что сотрудники украинских спецслужб под видом молодых людей посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" вступали в онлайн-контакт с российскими пользователями, которые в ходе общения для развития романтических отношений присылали свою геолокацию, оплачивали предварительные заказы в ресторане, переходили по направленным фишинговым ссылкам", - говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем, по версии ФСБ, "через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители спецслужб Украины, представлявшиеся сотрудниками ФСБ России или Росфинмониторинга".

"Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные геолокации будут использованы для нанесения ракетных ударов или беспилотных атак", - заявили в ЦОС.

После этого, отметили в ведомстве, "обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению поджогов якобы в ходе проверки антитеррористической защищенности объектов, посягательств и участия в иных псевдооперативных мероприятиях".

В ведомстве отметили, что по фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

"Лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения, избрана мера пресечения. С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы", - заявили в ЦОС.

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко со своей стороны сообщила журналистам, что фигурантами уголовных дел стали несколько молодых людей и девушек - им избрана мера пресечения от домашнего ареста до заключения под стражу.

"СК России напоминает, что мошенники и иностранные кураторы продолжают использовать различные психологические приемы, включая угрозы, шантаж и обещания материальной выгоды, чтобы вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность", - сказала Петренко.

По ее словам, "подросткам следует помнить, что никому нельзя сообщать персональные данные при общении в интернет-пространстве".

"Родителям необходимо контролировать онлайн-активность детей, объяснять им риски общения с незнакомыми людьми и важность соблюдения правил цифровой безопасности. При получении подозрительного предложения нужно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы", - подчеркнула представитель СКР.

Петренко напомнила, что "в соответствии со ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца".