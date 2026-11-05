Дождь со снегом ожидается в четверг днем в Москве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям, не поменявшим летнюю резину на зимнюю, в четверг воспользоваться городским транспортом из-за прогнозируемого дождя со снегом.

"По прогнозу синоптиков, сегодня днем возможен дождь со снегом. Водители, если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, то для поездок используйте городской транспорт", - говорится в сообщении в канале департамента в Max.

Дептранс также советует в ближайшее время поменять шины.