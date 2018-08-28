Вторник стал самым жарким днем августа в Москве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 во вторник поднялась до 29,6 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самый жаркий день августа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что предыдущий температурный максимум месяца был зафиксирован 4 августа (29,4 градуса).

Вместе с тем в центре столицы, на улице Балчуг, в 15:00 температура поднялась до 30,7 градуса.

В метеобюро напомнили, что самым жарким днем лета 2018 года пока остается 28 июля, когда воздух в столице прогрелся до 31,1 градуса. Абсолютный рекорд для 28 августа в Москве был установлен в 1938 году - 35,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что летняя погода задержится в Москве до первых дней сентября.

"В течение ближайших четырех дней просто экстремально жаркая погода, выше нормы на 6-7 градусов. Такое бывает раз в 25-30 лет", - сказал Вильфанд агентству на этой неделе.