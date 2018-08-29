Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в пять раз

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Резкий рост уровня сероводорода в атмосферном воздухе отмечен в ночь на среду в районе Выхино-Жулебино, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, содержание вредного вещества в 5:18 среды на измерительной станции в этом районе превысило допустимую норму в 4,98 раза.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это безопасный для здоровья населения уровень. Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДК м.р.) установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В районе Выхино-Жулебино ночью было отмечено 0,0398 мг/м3.

Кроме того, в ночные часы уровень сероводорода был незначительно превышен в Печатниках и Рязанском районе.

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы в августе уже превышал норму в пять раз. Это было зафиксировано 24 августа в районе Печатники.

"Мосэкомониторинг" напоминает, что концентрации сероводорода в воздухе, при которых начинаются обратимые реакции у чувствительных групп населения, значительно выше пороговых значений.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что первые обратимые от воздействия сероводорода последствия (раздражение глаз) могут наступить при концентрации 0,15 мг/м3. Это в 18,75 раз больше, чем порог запаха вредного вещества (0,007 мг/м3).