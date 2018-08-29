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Москва

Защита Шестуна сообщила о подготовке жалобы в ЕСПЧ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Защита главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в превышении полномочий, готовит жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на возбуждение в отношении него уголовного дела, сообщил в среду его адвокат Андрей Гривцов.

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"Мы намерены обратиться в ЕСПЧ, и такие жалобы сейчас готовятся", - сказал адвокат на пресс-конференции в Москве.

Он отметил при этом, что защита и родственники арестованного чиновника официально пока не оповещены о том, возбуждены ли в отношении него новые уголовные дела.

"Хотя, мы, конечно, догадываемся, о чем идет речь. Речь идет о переквалификации уже предъявленного обвинения со статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ на статью 159 (мошенничество)", - сказал Гривцов.

14 июня Басманный суд Москвы арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, из-за этого государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Чиновник отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

Шестун был недавно госпитализирован в больницу "Матросской тишины" из-за ухудшения состояния в связи с голодовкой. Чиновник отказался от пищи в конце июля в СИЗО "Лефортово" в знак протеста против действий следствия, из-за которых, по мнению Шестуна, он не смог зарегистрироваться кандидатом на сентябрьские выборы главы района.

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Теги: Московская область, Александр Шестун

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