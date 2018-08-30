Москва

Арестованный глава Серпуховского района Шестун начал выходить из голодовки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Госпитализированный в больницу следственного изолятора "Матросская тишина" глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в превышении должностных полномочий, начал выходить из голодовки, сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия.

"По настоянию врачей Александр Вячеславович начал потихоньку выходить из голодовки. И на этом фоне у него пошли осложнения - в среду случился сильнейший приступ. Но ему все же удалось добиться выполнения хотя бы одного из поставленных требований, теперь адвокатам разрешен почти ежедневный доступ к Шестуну", - сообщила Юлия Шестун агентству.

По ее словам, в четверг ей первый раз после ареста мужа разрешили свидание с ним.т"На свидания пришло более 20 человек, но всех увели в одну сторону, а меня - в другую, выделив для общения отдельную комнату. Прикоснуться к мужу мне не дали, мы говорили по телефону, через стекло и решетку. Муж выглядит плохо, похудел в общей сложности примерно на 20 кг. Пока он не начал набирать вес, но надеюсь, что под пристальным вниманием медиков ему удастся вернуть приемлемую физическую форму", - рассказала Юлия Шестун.

Она добавила, что Александр Шестун не имеет претензий к администрации "Матросской тишины", в отличие от двух предыдущих СИЗО, где он находился ("Водник" и "Лефортово") и где, по его мнению, ему помешали оформить нотариальную доверенность для участия в сентябрьских выборах главы Серпуховского района.

"Александр Вячеславович заверил, что готов продолжать борьбу, так как считает свой арест незаконным, хотя и повторяет - знал, на что шел, и предвидел подобный вариант развития событий", - заключила Юлия Шестун.

Александр Шестун был задержан и с санкции Басманного суда Москвы заключен под стражу в середине июля. В настоящее время срок его ареста продлен до 13 ноября.

По версии следствия, в 2008-2014 годах чиновник незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому делу признана администрация Серпуховского района. Шестун отвергает все обвинения и называет свое дело заказным. В конце июля он объявил голодовку в СИЗО "Лефортово".

Ранее на это неделе СМИ сообщили, что в отношении главы Серпуховского района возбуждено новое уголовное дело - о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1).

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Теги: Александр Шестун

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