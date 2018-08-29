Следователи проверят сообщение о драке на борту самолета Москва-Душанбе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Транспортные следователи начали проверку по факту драки на борту самолета, следовавшего рейсом Москва-Душанбе, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального транспортного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 28 августа 2018 года примерно в 19 часов 15 минут во время выполнения рейса сообщением "Москва-Душанбе" гражданин Таджикистана, 1993 года рождения, применил физическую силу к бортпроводнику. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам", - сказала Марковская.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что при наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошла драка между пассажирами, в результате которой пострадала бортпроводница. По словам собеседника агентства, один из участников драки угрожал якобы имевшейся у него бомбой.